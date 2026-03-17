静岡県島田市の大井川鐵道・新金谷駅で、3月7日、8日の2日間にわたり「大井川トレインフェスタ2026」が開催された。鉄道ファンはもちろん、家族連れや地元の人々で大賑わい。筆者は8日に参加しその熱気を体感してきた。【写真】乗車率アップの期待を集めるきかんしゃパーシー号会場となった新金谷駅は、SL列車の発着拠点として知られる大井川鐵道の中心駅。イベント当日は、全国各地の鉄道会社によるブース出展や鉄道グッズ販売、