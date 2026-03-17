普段、何気なく耳にしたり口にしたりしている言葉の「リズム」に注目してみませんか？今回は、物事の構造を説明する言葉や日常会話で欠かせない便利なフレーズなどを用意しました。3つの空欄に共通して当てはまる2文字は何か、頭を柔らかくして導き出してみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。め□□ずむたし□□にわ□□ヒント：機械の装置や、物事が動くための一