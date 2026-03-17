クタクタに疲れているのに、ベッドに横になっても一向に眠れないということはないだろうか？そして、ベッドに横になりながら、何度もスマホをいじっている間に夜が明けてしまったということもあるかもしれない。眠れない原因というと、「ストレス」や「考え過ぎ」といったことをすぐに連想しがちかもしれないが、実は腸が「睡眠のスイッチ」であるという点を見落としているのではないだろうか？眠れない人の腸には「睡眠促進物質」