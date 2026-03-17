軽ベンツ!?2026年2月13日から15日までの3日間、インテックス大阪を会場に開催された関西最大級のカスタマイズカーの祭典である「大阪オートメッセ2026」には、さまざまな車両が展示されて来場者の注目を集めました。今回はスタンスマジックブースに展示されていた「メルチーノGT-K｣をご紹介します。スタンスマジックといえば攻めたサイズのホイールを安価に提供してくれるブランドとして、カスタマイズ系のユーザーに高い支