居眠りか？漫然運転か？ 工事中の作業員に突進NEXCO東日本は2026年3月13日、公式SNSを更新し、高速道路において交通規制中の事故が多発しているとして、事故の衝撃的な瞬間を映した動画を投稿し、注意を呼びかけています。一体何があったのでしょうか。公開された動画は、高速道路の本線に停車している工事車両の後部から撮影されたドライブレコーダーの映像です。路線も含め、撮影地点の場所は不明です。【動画】「ええぇ