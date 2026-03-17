全国制覇を3度達成している滋賀・多賀少年野球クラブの辻正人監督少年野球では運営や練習環境を整えるため、多くのチームに“パパコーチ”が存在する。入部した子どもの保護者がノックを打ったり、グラウンドを整備したりしてチームを支えている。ただ、親が運営や指導に関わることにより、“問題”が生まれる可能性もあるという。全国制覇を3度達成している滋賀の学童野球チーム「多賀少年野球クラブ」の辻正人監督は「一つ言え