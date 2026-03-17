今季は精彩を欠くパフォーマンスでたびたび批判を浴びてきた。モチベーション低下を指摘されたことも少なくない。だが、名門セルティックのファンは旗手怜央のパーソナリティーを知っている。３月に入って宿敵レンジャーズとの２試合で印象を残し、復調傾向にある旗手。３月14日のマザーウェル戦では、失点につながるミスで再び厳しい声を突き付けられた。ただ、ピッチ外での振る舞いに賛辞が寄せられている。セルティックの