お笑い芸人・みなみかわ（43）が16日に放送されたテレビ朝日「くりぃむナンタラ」（月曜後11・45）に出演した。妻に隠しているへそくりの金額を告白した。今回は「上田を騙せたら1万円フェイクニュース選手権」の第2回が放送された。同企画は3人が話したエピソードの中から上田晋也が「リアル」か「フェイク」を見破るというもの。「誰にも言ってない秘密」というトークテーマで、みなみかわがリアルエピソードを話した。冒