茂木外相は16日夜、アメリカのルビオ国務長官と電話で会談し、イラン情勢や高市首相の訪米を巡り、連携を確認しました。会談で茂木大臣は、「ホルムズ海峡における航行の安全は、我が国を含む国際社会にとって極めて重要だ」として、「アメリカなどと連携し、あらゆる外交努力を行っていく」と伝えました。ルビオ長官からは、アメリカの立場や取り組みの説明があり、外務省関係者によりますと、艦船の派遣の要請はなかったというこ