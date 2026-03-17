韓国トップ女優のイ・ヨンエ（５５）が変わらぬ美しさでファンを魅了した。２００５年にＮＨＫで放送された「宮廷女官チャングムの誓い」で日本でも人気になった韓国トップ女優。１７日までにインスタグラムを更新し、済州島の同作品撮影地を訪れ、チャングムの大看板を前に「チャングムー！！！これ、いったいいくらするのかしら。あなたに会えて涙が出るわ…感動」と記し、かつての自身との“２ショット”をアップした。こ