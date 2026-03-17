【モデルプレス＝2026/03/17】ファミリーマートでは、チルドカップ飲料の「春のおいしいいちごミルク」と、「国産牛乳のミルクアイスバー」を、2026年3月17日（火）より全国のファミリーマート約16,400店にて発売する。【写真】ファミマで「ウマ娘5周年」コラボ決定◆生乳50%使用、すっきりかつ濃厚なミルクの味わい「春のおいしいいちごミルク」は、栃木県産いちご果汁と、生乳を50％使用し、隠し味に北海道産生クリームを加えた