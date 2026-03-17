虹咲カリナが、3月16日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』13＆14合併号グラビアに登場。 虹咲カリナ ©小塚毅之／集英社 【プロフィール】虹咲カリナ（にじさき・かりな）2008年1月17日生まれ愛知県のとある村出身身長161cm特技＝料理、ブラジリアン柔術2025年4月に『週刊プレイボーイ』の表紙で芸能界デビュー＆芸名募集。以降、数々のグラビア誌に登場したほか、シ