芸人・スギちゃんは、全国に14人しかいないカリスマ温泉ソムリエの資格を持っていた！彼が温泉の独自知識を披露すると、スタジオのリアクションは意外にも……!? 【TVer】混浴で「あっ女性が入ってきたって思って……」「すっげ～よかったですよ！」カリスマ温泉ソムリエ・スギちゃん、秋田の秘湯・乳頭温泉郷を猛プッシュ！ スギちゃんいわく、温泉ソムリエは全国に約３万3000人もいるが、ランクは“星なし”から“５