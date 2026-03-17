アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃をめぐり、トランプ大統領は「イランが持つ全ての機雷敷設艦を撃沈した」と語りました。アメリカトランプ大統領「ホルムズ海峡で商船の脅威となるイランの能力を徹底的に破壊しており、30隻以上の機雷敷設艦を撃沈した」トランプ大統領は16日、イランが封鎖を宣言している石油輸送の要衝・ホルムズ海峡をめぐり、このように話したうえで、「我々の知る限り、イランの全ての機雷敷設艦を