アメリカのトランプ大統領は「日本は石油の95％をホルムズ海峡から得ている」と繰り返し述べ、日本や中国などに対しホルムズ海峡での船舶の護衛を改めて求めました。アメリカ・トランプ大統領：（ホルムズ海峡から石油を）日本は95％、中国は90％、多くの欧州諸国もかなりの量得ている。韓国は35％だ。だからホルムズ海峡で協力してほしい。トランプ大統領は16日、「我々の国よりもはるかに海峡に経済的に依存している他の国々に対