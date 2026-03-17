きのうは、高知、岐阜、甲府でさくら開花の発表がありました。きょうも広い範囲で晴れて、花の開花を促す陽気になりそうです。ただ、関東は雲が広がりやすく、夜は一部でにわか雨の可能性があります。【青空広がる関東を中心に夜はにわか雨も】高気圧に覆われて、日中は穏やかに晴れる所が多くなりそうです。ただ、北海道は午前中を中心に、ところどころで雪が降るでしょう。また、関東南部は雲が広がりやすく、夜遅くなると一部で