俳優相島一之（64）が16日夜、Xを更新。「戦争」について、思いをつづった。現在、米イスラエルによるイラン攻撃を発端に、中東情勢が緊迫化するなど、世界情勢が不安定となっている。こうした中、相島は「戦争はしちゃダメ外交をしよう」と書き出し、「戦争は外交の失敗戦争に加担しない」とつづった。ちなみに19世紀のプロイセンの陸軍少将で「戦争論」を著したカール・フォン・クラウゼヴィッツが同書の中で「戦争は政治の