MCを務める小泉孝太郎＆高嶋ちさ子が、藤森慎吾の進行のもと“華麗なる一家＝プラチナファミリー”の暮らしぶりをのぞき見する『プラチナファミリー華麗なる一家をのぞき見』。本日3月17日（火）、今年生誕100年を迎えた世界的ファッションデザイナー・森英恵さんの偉業に迫る2時間SPが放送される。スタジオには、番組の特別顧問であり、英恵さんと50年来の親交がある黒柳徹子が、英恵さんが手掛けた華やかなドレス姿で登場。「