フジテレビ系火9ドラマ枠で放送中の福士蒼汰主演ドラマ『東京P.D. 警視庁広報2係』。FODで配信されるseason2に丹生明里と柏原収史がゲスト出演することが決定した。 参考：小坂菜緒＆藤嶌果歩、声優初挑戦で深まった特別な信頼関係日向坂46としての展望も 本作は、広報と捜査現場の刑事の意地とメンツ、対立と葛藤を描く完全オリジナルストーリーの社会派警察ドラマ。警視庁記者・報道記者を経験した者が原案