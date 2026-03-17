フランスで開催されるドラマシリーズの祭典「Festival Séries Mania（シリーズマニア）」にて、『火星の女王』がInternational Panorama部門に、『ひらやすみ』が「Short Forms Competition」部門に選出された。 参考：『火星の女王』はSFドラマの偉業を打ち立てたスリ・リンの芝居を超えた笑顔に涙 2010年に創設された「Series Mania」は、ドラマシリーズだけを対象とした世界有数のフェスティバ