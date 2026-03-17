スコットランドサッカー協会は16日、3月の国際親善試合2試合に臨むスコットランド代表メンバー26人を発表した。28日にグラスゴーのハムデン・パークで日本代表と、31日にエバートン・スタジアムでコートジボワール代表とそれぞれ対戦する。昨年11月の代表活動を負傷辞退していたMFビリー・ギルモア(ナポリ)、MFレノン・ミラー(ウディネーゼ)が復帰。所属先で負傷欠場が続き、一時は招集が危ぶまれていたMFスコット・マクトミネ