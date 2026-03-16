「エトヴォス（ETVOS）」が、エイジング保湿スキンケア「アルティモイストライン」からふきとり化粧水「アルティモイストピーリングローション」（150mL 3960円）を限定発売する。5月18日から公式オンラインストアで先行販売し、6月1日から全国で取り扱う。【画像をもっと見る】アルティモイストピーリングローションは、紫外線や花粉などの外的刺激が増える季節に向け、敏感肌のざらつき、毛穴、くすみにアプローチするふきと