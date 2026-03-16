「ロエベ パルファム（LOEWE Perfumes）」が、「エリクシール コレクション」から新作フレグランス 「オードゥ パルファン “ロエベ アイレ スティレサ エリクシール”」（50mL 2万6070円）、100mL 3万8500円）を発売する。3月25日にロエベ パルファム銀座三越店で先行発売し、4月1日から全ての直営店舗で取り扱う。【画像をもっと見る】ロエベ アイレ スティレサ エリクシールは、ブランドを象徴するフレ