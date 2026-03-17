本日3月17日（火）よる8時 日本テレビ系で放送の「踊る！さんま御殿!!」は、「部活でスゴかった有名人」。ゲストに、今年の箱根駅伝の5区で驚異的な走りを見せ“シン・山の神”と注目された青山学院大学陸上競技部の黒田朝日が登場。明石家さんまは「今年卒業やろ？どうするの？」と黒田に興味津々。青学大の特徴である緑と白のジャージ姿を「これが最後だと思います」と黒田が言うと、さんまは「青学のジャージ欲しいよな？ちょう