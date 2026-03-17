この記事をまとめると ■教習車にはさまざまな専用装備がついている ■雨除けに使われるバイザーが一般的な物と比較して非常に大きい ■後方確認や踏切の音を聞く際に雨の日に窓を開けても濡れないようになっている 教習車のバイザーがデカい理由 ときどき道路上でも目にする教習車をよく見ると、サイドバイザーが一般のクルマより大きいことに気が付きます。なぜ、一般の乗用車よりも大きいサイドバイザーが装着されているので