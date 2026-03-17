卓球の最新の世界ランクが16日、更新されました。15日までWTTチャンピオンズ重慶が開催。世界のトップランカーたちが集まった大会で日本勢も躍動しました。女子シングルスでは、17歳の張本美和選手が決勝で蒯曼選手を下し、大会制覇。3人を抜いて、昨年4月以来の自己最高タイ5位に浮上しました。また大藤沙月選手は世界2位の王曼碰選手や陳熠選手などトップ10以内の中国選手を破るなど、ベスト4の成績。橋本帆乃