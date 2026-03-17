WBC準決勝ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は15日（日本時間16日）、準決勝で米国がドミニカ共和国に2-1で逆転勝ち。3大会連続の決勝進出とし、2017年以来2大会ぶり2度目の優勝に王手をかけた。ナ・リーグMVP2度のスーパースター、ブライス・ハーパー内野手（フィリーズ）は国ごとのスタイルの違いに刺激を受けていることを明かした。米国を代表するスーパースターが、海を越えて広がる野球の多彩化を喜んだ。16歳で