4強ならず…侍たちが残した言葉野球日本代表「侍ジャパン」が16日午後、成田空港着の日航機で帰国した。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）では14日（日本時間15日）の準々決勝でベネズエラと対戦し、5-8で敗退。大会始まって以来初めて、4強入りを逃していた。空港では井端弘和監督をはじめ、多くの選手が揃いの白いパーカーを着用。集まったファンからは「お疲れ様」との声が上がり、拍手も起こった。帰国時の会見や