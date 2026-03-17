ディーン・フジオカが主演する4月8日スタートのドラマ『LOVED ONE』（フジテレビ系／毎週水曜22時）より、ポスタービジュアルとティザー映像、さらにメイキング映像と特別インタビュー映像が解禁された。【動画】「遺された身体には、かならず真実（あい）がある。」『LOVED ONE』ティザー映像完全オリジナル作品の本作は、日本社会が抱える“死因不明”という闇に真正面から切り込み、“遺された痕跡”を手がかりに、隠された