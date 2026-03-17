グラビアアイドルで日本プロ麻雀連盟所属のプロ雀士としても活躍する篠原冴美が16日、自身のInstagramを更新し、OL風コスプレをした姿を披露した。【写真】グラビアでも活躍女流プロのOL風コスプレがかわいい！グラビアアイドルとしても活躍中の篠原冴美。雑誌「Hana* chu→」のモデルとして中学時代より活動を開始すると、2010年10月に「ミスヤングチャンピオン2010」グランプリを獲得するなど、グラビアで活躍。SNSでは「