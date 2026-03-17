松下奈緒が主演するドラマ『夫に間違いありません』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時）の第11話が16日に放送され、聖子（松下）が夫・一樹（安田顕）にある依頼をすると、ネット上には「ぶっ壊れた？ヤバいよね？」「だめだってーお願いやめて！」といった声が集まった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】聖子（松下奈緒）からの要求に戸惑う一樹（安田顕）聖子に妊娠が発覚したその