元乃木坂46の中村麗乃が16日、自身のインスタグラムを更新。ピンク色のヘアスタイルの写真を公開した。【写真】「可愛すぎる」ピンク髪の中村麗乃中村は「3年前ぐらい？の夏休みにしてた髪！」と振り返り、「眠ってる写真いっぱいあったからまた載せようかな」とコメント。鏡越しの自撮りや、ピンク色に染めたロングヘアの写真を投稿した。このヘアスタイルは、2023年9月に「夏休みを頂いたので5日間限定の思い出です」つづ