卒業式は学生だけのもの？ いえいえ大人だって卒業を迎えることがあるのです。筆者の知人Aさんは息子が中学校を卒業する春、自分も妻という立場から卒業しようと考えていました。子どもの門出とともに自分自身も一歩を踏み出そうとするAさんの卒業劇は成功するのでしょうか。 息子が卒業、Aさんの計画 Aさんは中学3年生の息子を育てる母。実はAさんには数年前から計画していることがありました。 それは息子が義務教育を