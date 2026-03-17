２０２４年８月末にフジテレビを退社した元アナウンサーの渡邊渚さんが、イスタンブールでのショットを公開した。１６日までに自身のインスタグラムを更新した渡邊アナ。「イスタンブールの地下宮殿、東ローマ帝国時代の貯水槽。メデューサにも会えた！」とイスタンブールでのショットをアップ。ファーコートに水色のスカーフを巻いた姿を披露した。この投稿には多数のいいねが寄せられている。渡邊さんは２０２０年、フジ