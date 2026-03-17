１６日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、ＷＢＣ連覇を目指した侍ジャパンが１４日（日本時間１５日）の決勝ラウンド準々決勝でベネズエラに敗れた試合を振り返った。コメンテーターで出演の元ヤクルト監督・真中満さんは「日本も非常に粘り強く戦ったんですけど、ベネズエラのパワーはすごかったなと思います。バッティングもそうですけど、ピッチャーの制球力と球のスピード、キレとかも