◆ＷＢＣ準決勝イタリア―ベネズエラ（１６日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）ＷＢＣ準決勝、イタリアーベネズエラ戦の先発オーダーが発表された。イタリアの先発投手がロレンゼン（ロッキーズ）から、メキシコ戦５回無失点のノラ（フィリーズ）に変更。一方ベネズエラはニカラグア戦で２番手で投げ、３イニングを３安打無失点に封じた右腕モンテロ（タイガース）が先発する。捕手は主将のペレス（ロイヤルズ）を外