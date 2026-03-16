群雄割拠のジムニーカスタム界において、これまで定番とされてきたのがワイルドなオフロードスタイルだ。ホイール選びにおいても、スパルタンでタフなデザインが好まれる傾向にあった。 しかし「ノマド」「シエラ」という派生車種が登場するなか、次第にユーザー層も拡大し、カスタムの方向性も多様化している。たとえばGクラスやディフェンダーのように、きらびやかな都会でも存在感を発揮