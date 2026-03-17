【ブンデスリーガ】ブレーメン 0−2 マインツ（日本時間3月15日／ヴェーザーシュタディオン）【映像】佐野海舟、天才的な“読み”→一瞬でボール奪取マインツに所属する日本代表MF佐野海舟のインターセプトから追加点が生まれた。相手のプレーを読む力と、鋭い出足が融合したボール奪取のシーンにファンたちが歓喜している。マインツは日本時間3月15日、ブンデスリーガ第26節でブレーメンと敵地で対戦した。勝ち点1差で迎えた残留