広島の開幕ローテーションを担う６人が１６日、固まった。開幕投手を務める床田を筆頭に森下、ターノック、栗林、岡本、森が名を連ね、開幕ダッシュを目指す。１７日のオリックスとのオープン戦（京セラ）に先発する森下暢仁投手（２８）は開幕２カード目の初戦となる３１日・ヤクルト戦（神宮）に「火曜の男」として向かうことが有力となった。今年２月のキャンプ、ひいては昨季終了後から繰り広げられてきた開幕ローテ争いは