“どんでん返し”が待っている作品の紹介は難しい。何を書いてもネタバレになりかねない。視聴者を身構えさせ、ラストの衝撃を目減りさせてしまうこともある。だが、話題のドラマ『彼の真実、彼女の嘘』（ネットフリックスで配信中）は心配無用だ。全6話のリミテッドシリーズで描かれる本作の結末は想像の斜め上を行く。【写真】この記事の写真を見る（2枚）舞台は米・ジョージア州の大都市アトランタから車で北へ1時間