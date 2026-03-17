フジテレビ系バラエティー『呼び出し先生タナカ』（後7：00）が16日、最終回を迎え、番組最後にMCのアンガールズの田中卓志が涙ながらに放送を振り返った。【写真】4年間お疲れ様でした！担任、副担任に囲まれ…大号泣の村重杏奈同番組は2022年にレギュラー放送を開始したクイズバラエティー。田中がゴールデン帯で初めてMCを務め、個性豊かな出演者たちとの掛け合いで人気を集めてきた。この日は「タナカ先生涙の“贈る言葉”