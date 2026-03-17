フジテレビ系1月期火9ドラマ「東京P．D．警視庁広報2係」の「season2」（FODで独占配信）に、元日向坂46の丹生明里（25）と柏原収史（47）がゲスト出演することが決定した。同作は、福士蒼太演じる今泉麟太郎を主人公に、描かれることは珍しい警視庁広報に焦点を当て、捜査現場との対立と葛藤、互いの意地とメンツがテーマの完全オリジナルストーリーの社会派警察ドラマ。捜査一課に行くはずだった主人公の刑事を通して、警視庁