アトラス・エア・ワールドワイドは、エアバスA350F型機を20機発注した。同型機の発注数としては最大で、エアバス機の導入は初めて。早期納入枠を確保し、事業を拡大する。エアバスA350F型機は、最大積載量111トン、最長航続距離は8,700キロ。機体の70％以上に最先端の材料を使用することで、離陸重量を30トン軽量化。ロールス・ロイス製のトレントXWB-97エンジンを搭載し、ボーイング747F型機と比べて40％以上、競合機と比べて20％