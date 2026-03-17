「子どもが勉強しない」と悩む親に、ぜひ知ってほしい事実がある。実は、その原因は、親が何気なく使っている言葉の中にあるのかもしれない――。通信教育「進研ゼミ」の「赤ペン先生」である佐村俊恵さんは、20年以上にわたり、のべ8万枚以上の答案を通して、子どもの「やる気」と向き合ってきた。このたび佐村さんが上梓した『57年間、9200万人の子どもを励まし続けた赤ペン先生のほめ方』には、57年間で磨かれてきた「子ども