昨年の沢村賞投手、伊藤にも米球界から熱視線が向けられている（C）産経新聞社野球日本代表「侍ジャパン」は現地3月14日に行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でベネズエラに5−8で敗れ、6大会目で初めて4強入りを逃すことになった。【動画】打たれたら打ち返す！大谷翔平の初回先頭打者本塁打をチェックただ侍ジャパンに入ったメンバーは、国際大会を契機にMLBの舞台へとはばたくケースもあっただけ