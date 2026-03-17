All Aboutが実施している「年金生活と貯金」に関するアンケートから、2026年1月16日に回答があった和歌山県在住68歳男性のケースをご紹介します。投稿者プロフィールペンネーム：とるじい年齢・性別：68歳・男性居住地：和歌山県家族構成：本人、妻、子ども2人住居形態：持ち家（戸建て）リタイア前の職業：会社役員リタイア前の年収：840万円現在の預貯金：1000万円リスク資産：1000万円毎月の貯金額は月1万〜2万円程度。想定より