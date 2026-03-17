東京都在住の50代女性・Sさんには、深く後悔していることがある。バスの乗客は私だけ。運転手がバックミラー越しにチラチラと私を見て来る…下車する際、運転手が私に告げた言葉それは、子育てしながら働いていた時のこと。疲れ切っていた彼女は、余裕を失くしてしまっていて......。＜Sさんからのおたより＞30年前の話です。産後8週間で職場復帰しなければならなかった時代。子供を預ける所がなく、バスや電車を乗り継いで実家ま