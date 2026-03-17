◆ 相次いだ制球ミスや失策「自分の首を絞めてしまう」楽天・古謝樹が15日、中日とのオープン戦で先発登板。2回に自身の悪送球も絡み1点を失うと、5回に適時打を許し1失点、6回には2点本塁打を浴びた。古謝は6回97球・4安打5奪三振2四球4失点でマウンドを降りた。開幕ローテーション入りへ課題が残る結果となった古謝。16日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』の解説・佐伯貴弘氏は「この日も1球1球を見たら抜群だが