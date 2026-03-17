中東情勢の緊張が原油市場を直撃し、世界経済に「石油ショック」の懸念が広がる中、米国の対イラン軍事作戦を巡り、戦略上の重大な誤算があった可能性が指摘されている。ドイツの国防専門メディア 「ハルトプンクト（Hartpunkt）」 は、安価なドローンが高価な軍事装備や重要インフラに損害を与え得る構造を分析し、現代防空の弱点を改めて浮き彫りにした。同メディアは9日、「なぜ安価なドローンが高価な装備を破壊できるのか」と