◆第４０回フラワーＣ・Ｇ３（３月２１日、中山競馬場・芝１８００メートル）第４０回フラワーＣ・Ｇ３（２１日、中山）ではイクイノックスの全妹のイクシードが、５か月半ぶりの復帰戦を迎える。偉大な背中を追う。イクシードが昨年１０月の新馬勝ち以来、５か月半ぶりで初の重賞の舞台に立つ。全兄は２３年のジャパンＣでＧ１・６連勝のままターフを去り、世界ナンバーワンの称号を得たイクイノックス。圧倒的なパフォーマン